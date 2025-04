Trekking in montagna: accessori e attrezzatura indispensabile

Tomasz Zajda©/AdobeStock

Camminare in montagna è uno dei metodi migliori per entrare in sintonia con la natura, ma c'è un altro aspetto davvero avvincente del trekking ed è la bellezza di mettersi alla prova in ambienti spesso imprevedibili. In questa guida, vedremo insieme i principali strumenti che non dovrebbero mai mancare nello zaino di un escursionista.

L’importanza di un equipaggiamento adeguato

Lo abbiamo appena detto: affrontare la montagna richiede preparazione e consapevolezza. I percorsi che ci si trova davanti possono variare in difficoltà, per questo disporre di tutto l’equipaggiamento necessario è a dir poco doveroso.

Online vi sono portali specializzati perfetti per rispondere appieno a queste esigenze, con tante soluzioni pensate appositamente per chi pratica escursionismo, come accessori tecnici, integratori, abbigliamento ed elettronica per l’outdoor.

Non si tratta, infatti, soltanto di comodità ma anche di incolumità, di proteggersi dal freddo, dall’umidità e dalla fatica per prevenire situazioni pericolose e incidenti in cui si può incorrere quando si pratica un’attività ad alta intensità all’aria aperta.

Abbigliamento tecnico: funzionalità e protezione

Veniamo al cuore della nostra guida, iniziando col dire che un sistema a strati, per quanto riguarda l’abbigliamento, è il miglior alleato contro le variazioni climatiche.

La base deve essere traspirante, per allontanare il sudore dalla pelle.

Il secondo strato è da valutare in base alla stagione, col freddo il pile o la lana tecnica sono l’ideale per trattenere il calore. Infine, l’ultimo strato deve proteggere da pioggia e vento. Pantaloni elasticizzati e resistenti completano l’equipaggiamento ideale.

Anche accessori come guanti, cappello e occhiali da sole non sono un dettaglio, ma elementi essenziali, soprattutto in quota o durante stagioni intermedie. Le scarpe da trekking devono essere scelte in base al tipo di percorso.

Su sentieri semplici e asciutti, modelli leggeri a bassa caviglia possono essere sufficienti. In presenza di dislivelli importanti o fondo scivoloso, gli scarponi alti sono più adatti, sempre impermeabili e con suola ad alta aderenza.

Infine, uno zaino ben strutturato è il compagno immancabile: schienale traspirante, spallacci imbottiti e cintura lombare aiutano a distribuire il peso, riducendo il carico sulla schiena.

Tra gli strumenti utili, non devono mai mancare borraccia, bastoncini da camminata e un piccolo kit di primo soccorso.

Alimentazione e idratazione lungo il percorso

Se c’è un fattore chiave nel trekking questo è sicuramente l’energia, perché camminare a lungo, spesso in salita, richiede uno sforzo costante.

Per questo, è importante nutrirsi in modo regolare con alimenti leggeri: frutta secca e barrette sono un ottimo esempio. L’idratazione è altrettanto fondamentale così come scegliere oculatamente la migliore borraccia disponibile.

Affrontare la montagna cogliendone la bellezza significa dotarsi di un equipaggiamento adatto e completo.

Un’attenzione concreta alla scelta degli indumenti e degli accessori permette a chi pratica escursionismo di concentrarsi su ciò che conta davvero: il piacere del cammino.