Estate al fresco in Val Brembana: 5 trekking spettacolari con vista

La Val Brembana, incastonata tra le vette delle Orobie bergamasche, è un piccolo paradiso per il trekking d'estate: ecco cinque itinerari imperdibili, tra sentieri storici, rifugi accoglienti e panorami unici

Val Brembana d’estate: camminare al fresco delle Orobie

Immersa nel cuore delle Alpi Orobie, la Val Brembana è una valle ricca di storia, natura e cultura alpina.

Facilmente raggiungibile da Bergamo, offre in estate un’ampia varietà di percorsi per tutti i livelli: dalle passeggiate rilassanti ai trekking più impegnativi.

I suoi sentieri attraversano boschi ombrosi, alpeggi in piena attività e vette panoramiche, regalando al camminatore un’esperienza autentica e rigenerante.

Tra cascate, rifugi accoglienti e antiche vie di collegamento, la montagna si rivela nella sua veste più viva e accessibile.

1 – Salita ai Laghi Gemelli da Baite di Mezzeno

Un classico dell’escursionismo estivo nelle Orobie, questo itinerario porta fino all’incantevole conca alpina dei Laghi Gemelli, incastonata tra pascoli, pareti rocciose e dighe storiche.

Il sentiero parte dalle Baite di Mezzeno, nel comune di Roncobello, e segue il tracciato CAI 215: un percorso che alterna tratti boscosi, radure fiorite e salite tra pietraie, con continui scorci panoramici sulla valle.

La prima parte dell’escursione attraversa pascoli costellati di baite, per poi addentrarsi in un ambiente via via più alpino.

Dopo circa due ore si raggiunge la diga del Lago Gemelli, un bacino artificiale che regala una vista spettacolare sul massiccio del Pizzo del Becco.

Nei pressi si trova anche l’accogliente Rifugio Laghi Gemelli (1.968 m), perfetto per una sosta e per gustare piatti tipici bergamaschi.

Durata: circa 4 ore A/R

Dislivello: 700 metri

Difficoltà: E (escursionistico)

Punto di partenza: Baite di Mezzeno (1.600 m)

Consigliato per: escursionisti esperti in buona forma, amanti di panorami alpini

_Esplora l’itinerario sulla mappa interattiva

_La pagina ufficiale del Rifugio Laghi Gemelli

2 – Il Giro degli Alpeggi di Branzi

Un itinerario che unisce natura e cultura rurale, alla scoperta del mondo degli alpeggi ancora attivi.

Il percorso ad anello parte dal borgo di Branzi, noto per il suo formaggio tipico, e si snoda tra pascoli d’altura, vecchie baite in pietra e sentieri usati dai pastori.

Durante i mesi estivi, è possibile incontrare le mandrie al pascolo e acquistare direttamente prodotti freschi come formaggi e burro d’alpeggio. Il cammino è intervallato da punti panoramici che si aprono sul Pizzo del Diavolo di Tenda e altre cime delle Orobie.

Durata : 4 ore

: 4 ore Dislivello : circa 600 m

: circa 600 m Difficoltà : E

: E Punto di partenza : centro di Branzi

: centro di Branzi Consigliato per: escursionisti alla ricerca di autenticità, amanti del paesaggio agricolo

_Esplora l’itinerario sulla mappa interattiva

_Una scheda di Slow Food sui formaggi brembani

3 – Da Carona al Rifugio Calvi

Un classico dell’alta Val Brembana, perfetto per chi cerca un’escursione in quota senza difficoltà tecniche.

Dal borgo di Carona (1.100 m) si sale lungo un sentiero ben battuto che attraversa boschi e pascoli, costeggiando il suggestivo Lago Fregabolgia.

L’itinerario conduce al Rifugio Fratelli Calvi (2.015 m), ai piedi del Monte Grabiasca.

L’ambiente è spettacolare: alte cime, marmotte, laghi alpini e una vista mozzafiato sulla conca glaciale. In estate il rifugio è aperto e rappresenta un punto d’appoggio ideale per pranzi e pernottamenti.

Durata: 3,5 ore (solo andata)

Dislivello: 950 m

Difficoltà: E

Punto di partenza: Carona (BG)

Consigliato per: escursionisti medi, famiglie allenate, chi ama i paesaggi d’alta quota

_Il canale Instagram del Rif. Fratelli Calvi

_La pagina dedicata sul portale “Rifugi di Lombardia”

4 – La Via Mercatorum da Cornello dei Tasso a Oneta

Un tratto autentico della storica Via Mercatorum, che conserva intatto il fascino del Medioevo.

Il percorso inizia da Cornello dei Tasso, uno dei borghi più belli d’Italia, noto per essere il luogo d’origine della famiglia che inventò il sistema postale.

Il sentiero imbocca la celebre strada porticata medievale e sale tra boschi e mulattiere fino a Oneta, dov’è possibile visitare la famosa Casa di Arlecchino.

L’ambiente è silenzioso e ombreggiato, ideale nelle giornate estive. Una vera immersione nella storia e nella spiritualità alpina.

Durata: 2 ore A/R

Dislivello: 300 m

Difficoltà: T/E

Punto di partenza: Cornello dei Tasso

Consigliato per: camminatori tranquilli, appassionati di storia, famiglie

_Qualche informazione in più sulla Via Mercatorum

_Esplora l’itinerario sulla mappa interattiva

5 – Il Sentiero delle Cascate per Forcella di Bura

Un percorso che segue il corso dell’acqua e invita alla meraviglia.

Dal centro di Zogno si imbocca un sentiero ben segnalato che costeggia il fiume Brembo e conduce verso alcune delle più suggestive cascate della zona.

In estate, l’ombra dei boschi e la frescura dell’acqua rendono l’escursione particolarmente gradevole anche nelle ore più calde.

L’itinerario alterna tratti pianeggianti a salite moderate, con ponticelli in legno, radure erbose e scorci improvvisi sui salti d’acqua.

Il cammino culmina a Forcella di Bura, punto panoramico da cui si apre una vista ampia sulla media Val Brembana.

Durata: 3 ore A/R

Dislivello: circa 400 m

Difficoltà: E – escursionistico

Punto di partenza: centro di Zogno

Consigliato per: famiglie con ragazzi, escursionisti curiosi, amanti della fotografia

_La scheda del sentiero sulla pagina del Cai Bergamo

_La pagina ufficiale della Pro Loco

Informazioni utili

_Il sito ufficiale del Parco delle Orobie Bergamasche

_Il sito di Turismo Val Brembana, ricco di itinerari e aggiornamenti sugli eventi

_Tutti i rifugi della Val Brembana

_Il portale Orobie Meteo, per organizzare al meglio il trekking

_ Scopri altri itinerari in Lombardia

