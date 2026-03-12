Primavera in Val di Chiana: 3 passeggiate rilassanti e panoramiche

Sapori, colori, profumi: la primavera in Val di Chiana è una meraviglia da assaporare a piedi tra colline dolci, borghi medievali, vigneti e antiche tradizioni del gusto

Toscana in primavera: 3 itinerari in Val di Chiana tra natura e sapori

La Val di Chiana in primavera è un luogo da fiaba, esattamente come ci si immagina la Toscana.

Colline, borghi medievali, e poi l’oro giallo e verde delle spighe di grano e degli oliveti e vigneti, preziose colture che si tramandano da millenni.

Il modo migliore per visitarla è al ritmo lento dei sentieri, tanti e ben segnalati che deliziano ogni escursionista.

E allora mettiamoci in cammino: ecco tre itinerari bellissimi da fare in primavera in Val di Chiana per rilassarsi.

1 – Il Sentiero del Nobile: tra vigne, pievi e l’arrivo a Montepulciano

Se l’obiettivo è scoprire la Val di Chiana nei suoi paesaggi più classici, il Sentiero del Nobile è probabilmente l’itinerario più indicato.

Si sviluppa nel territorio di Montepulciano per 18,3 km, con un dislivello di 256 metri, e collega il borgo alle campagne dove nasce il Vino Nobile, fino a incontrare il Sentiero della Bonifica e l’area del Lago di Montepulciano.

Il punto di partenza è la Chiesa di Sant’Agnese, mentre tra i luoghi lungo il tracciato s’incontrano il Tempio di San Biagio, la Madonna della Querce, il Bosco della Madonna del Cerro e la Riserva Naturale del Lago di Montepulciano.

È un percorso di grandi vedute panoramiche: si esce da Montepulciano, si attraversano oliveti e vigneti, si costeggia la zona delle Balze, si entra nel paesaggio agricolo e poi, in diversi punti, il borgo torna a comparire dall’alto o di lato, con il suo profilo di pietra e torri.

La campagna qui non è mai anonima: è segnata dalla viticoltura, da strade poderali ben leggibili, da chiese isolate e da una bellezza paesaggistica tutta toscana.

Il bello del Sentiero del Nobile è proprio questo equilibrio delicato che regala relax e qualche inevitabile sosta golosa.

_Tutto quello che c’è da sapere sul Sentiero del Nobile

2 – Il Sentiero del Vinsanto: tra Torrita di Siena e Montefollonico

Più breve del primo attraversa boschi, regala punti panoramici e un arrivo in un piccolo borgo caratteristico.

Il Sentiero del Vinsanto collega Torrita di Siena e Montefollonico per circa 7 km, con un dislivello di 242 metri.

Il tracciato è immerso nel bosco e capace di regalare scorci su Montepulciano e sulla Val di Chiana; tra i punti più interessanti c’è il Parco Il Tondo, da cui la vista può spingersi fino al Lago Trasimeno.

Montefollonico è un luogo di arrivo memorabile: piccolo, raccolto, dal centro storico ben conservato, un vero gioiello da fotografare.

Il nome del sentiero richiama il Vinsanto, e questo basta già a dire quanto, anche qui, il paesaggio agricolo e quello storico siano strettamente intrecciati.

_Tutto quello che c’è da sapere sul Sentiero del Vinsanto

3 – Anello della Foce: Toscana da cartolina

Questo itinerario porta nella zona di La Foce, sopra Chianciano Terme, in un tratto di confine tra Val di Chiana senese e Val d’Orcia che ha pochi rivali in termini di eleganza del paesaggio.

L’Anello della Foce misura 13 km, ha un dislivello di 243 metri e parte e arriva in località La Foce. Tra i luoghi toccati: Villa La Foce, la Riserva Naturale di Lucciolabella e Castelluccio.

Ph.: Gettyimages/Francesco Lorenzetti

La zona è celebre per le sue strade bianche di crinale, per i poggi ondulati, per i filari di cipressi e per quel paesaggio ordinato che ha contribuito a fissare nell’immaginario l’idea stessa di Toscana.

Villa La Foce, con i suoi giardini e la posizione dominante, è già di per sé un must; poi però il percorso continua in un ambiente aperto, tra colline coltivate e panorami rilassanti.

Pur essendo un itinerario relativamente semplice, non è banale.

Ha abbastanza sviluppo da dare la sensazione del cammino, ma senza diventare pesante.

È il trekking giusto per chi cerca una giornata di cammino rilassata, con la sensazione di attraversare uno dei paesaggi rurali più belli della Toscana.

_Una descrizione completa dell’itinerario con mappa

Informazioni utili

Chi visita la Val di Chiana per la prima volta potrebbe optare per il Sentiero del Nobile, che riassume tutto l’ambiente naturale e storico tra vigne, borghi medievali, pievi e campagna.

Il Sentiero del Vinsanto è il più breve, per chi non ha voglia o non ha una forma sufficiente per affrontare un percorso più lungo, senza per questo rinunciare alla bellezza della Val di Chiana.

L’Anello della Foce, infine, è forse quello più panoramico, di media lunghezza.

In tutti e tre i casi, il consiglio è lo stesso: partire con acqua, scarpe adatte a sterrati e strade bianche, e controllare sempre il tracciato aggiornato prima di mettersi in cammino.

