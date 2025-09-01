Dai giganti alpini alle valli nascoste, l’estate 2025 ha visto migliaia di camminatori scegliere i sentieri d’Italia. Wikiloc, l'app per seguire e trovare itinerari outdoor, ha svelato quali sono stati i percorsi più cercati nei mesi estivi

Gli itinerari più cercati su Wikiloc

C’è un’Italia che d’estate si riversa al mare, tra spiagge affollate e lidi brulicanti. Ma ce n’è un’altra, sempre più numerosa, che sceglie di vivere a passo lenti tra boschi e montagne.

È l’Italia che sale verso l’alta quota, che si lascia guidare da tracce digitali e racconti di altri camminatori, che trasforma ogni weekend in un’occasione per respirare aria sottile e guardare il mondo dall’alto.

Secondo i dati di Wikiloc, la piattaforma che raccoglie milioni di itinerari caricati dagli utenti di tutto il mondo, l’estate 2025 ha visto un vero boom di partecipazione in Italia.

I percorsi più seguiti non sono stati solo le “grandi classiche” delle Dolomiti o dell’Appennino, ma anche itinerari meno noti, piccoli tesori nascosti che la community ha saputo valorizzare.

Dolomiti: la meraviglia che non smette mai di sorprendere

Quando si parla di trekking in Italia, le Dolomiti restano il sogno per eccellenza. Non stupisce che siano ancora una volta tra le mete più cliccate e percorse su Wikiloc.

I sentieri che solcano queste montagne – dichiarate Patrimonio Mondiale UNESCO – offrono un ventaglio infinito di esperienze: dalle passeggiate accessibili attorno ai laghi di Misurina e di Braies, fino alle alte vie che collegano rifugi storici in un susseguirsi di panorami vertiginosi.

Ph.: Gettyimages/Piotr Krzeslak

Le Tre Cime di Lavaredo restano un’icona intramontabile, ma anche percorsi meno noti, come quelli tra le Pale di San Martino o le Odle in Val di Funes, hanno registrato un interesse crescente.

Ciò che affascina è la varietà: qui lo stesso cammino può regalare albe rosa sulle pareti dolomitiche e tramonti dorati che sembrano sospendere il tempo.

Gran Sasso: l’Abruzzo che sembra un piccolo Tibet

L’Appennino non resta indietro. Il Gran Sasso d’Italia, con i suoi 2.912 metri del Corno Grande, è una calamita per escursionisti e alpinisti.

L’altopiano di Campo Imperatore, spesso definito il “piccolo Tibet” per la sua vastità brulla e sospesa, è stato tra i luoghi più registrati su Wikiloc nell’estate 2025.

Qui i percorsi alternano dolci ondulazioni a salite decise verso cime che dominano l’orizzonte. Molti hanno scelto la salita al Corno Grande, ma non sono mancati gli itinerari più tranquilli, come quelli che costeggiano il Lago di Pietranzoni o che attraversano i borghi storici del versante aquilano.

Ph.: Gettyimages/EyeEm Mobile GmbH

L’Abruzzo, con il suo mix di natura selvaggia e autenticità, ha dimostrato ancora una volta di essere una regione dove la montagna è vissuta con intensità, ma senza eccessi.

Lombardia: tra laghi, vette e tradizione alpina

La Lombardia ha offerto un mosaico di paesaggi molto apprezzato dagli utenti di Wikiloc.

Oltre alle grandi cime dell’Adamello e dell’Ortles-Cevedale, molti hanno scelto percorsi più accessibili intorno ai laghi alpini, come il Lago di Como e il Lago d’Iseo, dove i sentieri uniscono natura e borghi pittoreschi.

Le Orobie bergamasche, con i loro rifugi raggiungibili in poche ore di cammino, hanno registrato un boom di visite, ideali per chi cerca un’esperienza di montagna autentica senza allontanarsi troppo dalle città.

_ Scopri i migliori percorsi in Lombardi su Wikiloc:

Lazio: il fascino dei Monti Simbruini e dei luoghi spirituali

Non solo mare e città d’arte: il Lazio ha mostrato il suo volto più verde. Le escursioni più popolari hanno toccato i Monti Simbruini, un’area naturale che sorprende per i suoi boschi estesi e i suoi altipiani erbosi.

Non a caso, molti sentieri coincidono con antichi cammini spirituali: il Cammino di San Benedetto e i percorsi che conducono a santuari e abbazie hanno attirato un pubblico variegato, alla ricerca non solo di natura ma anche di silenzio e riflessione.

I monti del reatino, con la vista sul Terminillo, hanno completato l’offerta per gli escursionisti laziali e non solo.

_ Scopri gli itinerari nel Lazio su Wikiloc

Emilia-Romagna: tra crinali appenninici e antichi confini

In Emilia-Romagna l’Appennino è stato protagonista. I crinali che dividono la regione dalla Toscana sono stati battuti da camminatori attratti da paesaggi aperti e panoramici.

La Via degli Dei, che unisce Bologna a Firenze, continua a essere un classico intramontabile, ma nel 2025 sono cresciuti anche i tracciati più brevi e meno affollati, come quelli del Parco del Corno alle Scale o del Parco delle Foreste Casentinesi.

Ph.: Gettyimages/Manuela Finetti

Lì i boschi di faggio e i ruscelli offrono un fresco rifugio nelle giornate estive più calde, trasformando ogni passo in un’immersione nella natura.

_ Scopri gli itinerari in Emilia-Romagna su Wikiloc

Trentino-Alto Adige: rifugi, laghi e passi da cartolina

Il Trentino-Alto Adige si conferma tra le regioni più amate, con una rete escursionistica che non ha rivali. Nel 2025 i percorsi più frequentati hanno portato i camminatori ai laghi alpini come Tovel, Carezza e Anterselva, specchi d’acqua che riflettono cime maestose.

Grande successo hanno avuto anche i trekking tra i passi dolomitici – come Pordoi, Sella e Gardena – dove si incontrano escursionisti da tutto il mondo.

Non mancano poi i rifugi storici, tappe obbligate non solo per riposarsi, ma per assaporare piatti tipici e vivere l’autentica atmosfera alpina.

Camminare come scelta di vita

Al di là delle singole mete, ciò che emerge con forza è un nuovo modo di intendere il viaggio. Camminare non è più solo un passatempo estivo, ma una vera e propria filosofia.

L’escursionista digitale di oggi – quello che scarica la traccia su Wikiloc, studia il dislivello, condivide foto e impressioni – è parte di una comunità che cresce e si autoalimenta.

Ogni sentiero diventa occasione di condivisione: non un semplice percorso da seguire, ma una storia da raccontare. E in questa rete di camminatori, il valore non sta solo nella meta raggiunta, ma anche nelle emozioni lungo il percorso: la fatica di una salita, l’improvviso aprirsi di un panorama, il silenzio che cala quando ci si ferma a guardare le stelle in quota.

Un invito al rispetto e alla consapevolezza

C’è però un aspetto che non va mai dimenticato: la montagna non è un parco giochi, ma un ambiente fragile. L’aumento delle presenze sui sentieri richiede una maggiore responsabilità da parte di tutti.

Raccogliere i propri rifiuti, rispettare la segnaletica, affrontare un percorso adeguato alle proprie capacità: sono piccoli gesti che fanno la differenza e che garantiscono la bellezza dei luoghi anche per chi verrà dopo di noi.

Wikiloc, in questo senso, diventa non solo uno strumento per scoprire itinerari, ma anche un mezzo per diffondere buone pratiche. La community stessa, con i suoi feedback e le sue recensioni, contribuisce a educare a un turismo outdoor più sostenibile e consapevole.

L’estate 2025 lascia un’eredità

Se l’estate 2025 ha insegnato qualcosa, è che gli italiani hanno riscoperto il piacere del camminare. Non solo grandi trekking di più giorni, ma anche semplici escursioni giornaliere, capaci di portare aria nuova nelle vite quotidiane.

Dai giganti dolomitici ai silenzi del Gran Sasso, fino alle nuove scoperte delle regioni meno battute, ogni passo ha tracciato una mappa di emozioni collettive.

Il sentiero, ancora una volta, si conferma metafora di vita: fatto di fatica e di gioia, di ostacoli e di orizzonti che si aprono all’improvviso. Una lezione che resterà anche oltre l’estate, accompagnando chiunque voglia mettersi in cammino.

_ Scopri come usare Wikiloc per organizzare un’escursione

_ Leggi le altre notizie

_ Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram