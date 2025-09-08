Escursionista disperso nelle Alpi Marittime: maxi operazione del soccorso alpino

Il soccorso alpino ha attivato un’imponente operazione di ricerca nel parco naturale delle Alpi Marittime, supportato da elisoccorso, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza

Nel cuore delle Alpi Marittime, nel comune di Entracque in provincia di Cuneo, sono in corso intense operazioni di ricerca per ritrovare un escursionista disperso dalla serata di domenica 7 settembre.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando i familiari dell’uomo, preoccupati per il mancato rientro, hanno allertato le autorità.

Secondo quanto riportato dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, l’escursionista aveva inviato un messaggio intorno alle 19 dichiarando di trovarsi in fase di discesa, a circa tre ore di cammino dal parcheggio dove aveva lasciato la moto. Da quel momento non si sono più avute sue notizie.

Le operazioni di soccorso

Durante la notte, una decina di tecnici del soccorso alpino, supportati dal soccorso alpino della Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco, hanno perlustrato a piedi i principali sentieri della zona, ma senza successo.

Alle prime luci del mattino, il numero di operatori impegnati nelle ricerche è salito a circa 25 tecnici, grazie anche al coinvolgimento del servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte, che ha iniziato il trasporto in quota delle squadre di soccorso.

Un ulteriore supporto tecnologico è rappresentato dall’arrivo dell’elicottero della Guardia di Finanza dotato di sistema Imsi Catcher, strumento avanzato per la localizzazione dei telefoni cellulari, fondamentale in contesti in cui ogni secondo è prezioso.

Alle ricerche partecipano anche i Vigili del Fuoco e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime, che ha messo a disposizione i propri locali per l’allestimento del centro di coordinamento delle operazioni.

La nota stampa diffusa dal Soccorso Alpino sottolinea che le ricerche sono ancora in corso e che seguiranno aggiornamenti, mentre la tensione cresce tra familiari e comunità locale.