Torna l’Espresso Monaco: da Roma ai mercatini di Natale in treno

Un viaggio lento tra le Alpi e la Baviera per riscoprire il piacere del treno: l’Espresso Monaco torna a dicembre per chi sceglie il turismo sostenibile e le esperienze autentiche

Nel periodo più magico dell’anno torna l’Espresso Monaco, il treno turistico di FS Treni turistici italiani (Gruppo FS) che collega Roma a Monaco di Baviera, offrendo agli amanti dei viaggi lenti e delle esperienze autentiche un modo unico per raggiungere i celebrati mercatini di Natale bavaresi.

Le partenze sono fissate per venerdì 5 e 12 dicembre dalla stazione di Roma Termini alle ore 19:57, con arrivo previsto a Monaco di Baviera alle 11:54 del giorno successivo.

Espresso Monaco

Il rientro in Italia è programmato per domenica 7 e 14 dicembre, con partenza alle 14:37 dalla capitale bavarese.

Un itinerario panoramico tra Italia, Austria e Germania

Il viaggio dell’Espresso Monaco è un invito a riscoprire il fascino del treno come mezzo di esplorazione slow.

L’itinerario attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi del nord Italia e del Tirolo: da Verona Porta Nuova a Trento, passando per Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco e il valico del Brennero, fino a Innsbruck e Kufstein, prima di raggiungere Monaco.

Un percorso che diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio, tra montagne innevate e città illuminate dalle luci natalizie.

A bordo dell’Espresso Monaco i passeggeri potranno scegliere tra diverse soluzioni di viaggio:

servizio cuccette (prenotabili anche ad uso esclusivo),

vagoni letto singoli o doppi,

carrozze a scompartimento con ampie e confortevoli sedute.

La carrozza ristorante offrirà un menù a tema natalizio e momenti di intrattenimento, per trasformare il tragitto in un’esperienza conviviale e rilassante.

I biglietti, disponibili sulla piattaforma Railbook, partono da 99 euro. Tutte le informazioni sui livelli di servizio e sulle modalità di prenotazione sono consultabili sul sito ufficiale

Un viaggio ideale per chi ama turismo slow e mercatini d’Europa

Il ritorno dell’Espresso Monaco rappresenta un’occasione speciale per viaggiatori e appassionati di turismo sostenibile che desiderano muoversi a ritmo lento, scoprendo paesaggi, culture e tradizioni lungo il tragitto.

Un modo di viaggiare in perfetta sintonia con lo spirito del turismo consapevole e outdoor, che unisce la scoperta di nuovi luoghi alla cura per l’ambiente e alla valorizzazione del tempo di viaggio.