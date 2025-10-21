Orsi in Giappone: record di attacchi nel 2025, sette morti e incursioni urbane

Nel 2025 il Giappone ha registrato il bilancio più pesante di attacchi di orso all'uomo: sette vittime, un disperso e oltre cento feriti. Il cambiamento climatico e il mutamento degli ecosistemi tra le cause principali di questi episodi

È il bilancio più grave da quando, nel 2006, le autorità giapponesi hanno iniziato a raccogliere dati ufficiali sugli attacchi di orso: dall’inizio del 2025, sono sette le persone uccise da questi animali e una risulta ancora dispersa, presumibilmente deceduta.

A queste si aggiungono oltre cento feriti in una serie crescente di incontri ravvicinati con esemplari selvatici che, affamati e disorientati, stanno abbandonando le foreste per spingersi fino ai limiti dei centri abitati.

L’ultimo caso si è verificato l’8 ottobre nella prefettura di Iwate: un uomo di circa settant’anni è stato ritrovato in una zona boschiva con gravi ferite al torace e alla testa che, secondo le analisi, sarebbero compatibili con l’attacco di un orso.

Pochi giorni prima, due uomini anziani erano stati rinvenuti privi di vita nelle prefetture di Nagano e Iwate, entrambi con profonde ferite da artigli. Anche in questi episodi, gli investigatori puntano il dito contro i plantigradi.

Supermercati e città: orsi sempre più audaci

Non è solo il numero delle vittime a preoccupare l’opinione pubblica giapponese. A spaventare è la frequenza degli episodi e la spregiudicatezza con cui gli orsi si spingono in territori antropizzati.

In uno dei primi fine settimana di ottobre, come riportato dagli organi di stampa nipponici, un esemplare adulto è entrato in un supermercato nella regione di Gunma, a nord di Tokyo, seminando il panico tra i clienti e ferendo due persone. Nello stesso giorno sono stati segnalati altri cinque attacchi nelle prefetture di Akita e Fukushima.

Fame, clima e spopolamento: cosa sta succedendo

Secondo i ricercatori locali, la crescente presenza di orsi in aree urbane e agricole è il risultato di una somma di fattori ambientali e sociali.

In primis, la drastica riduzione delle ghiande, principale fonte di cibo per gli orsi giapponesi, a causa delle temperature anomale e delle precipitazioni irregolari di quest’anno. La scarsità alimentare li costringe a scendere a valle, dove finiscono per entrare in contatto con gli esseri umani.

Anche il ciclo del letargo risulta compromesso: ibernazioni più brevi o addirittura mancanti prolungano la stagione di attività degli orsi e moltiplicano le possibilità di incontro.

Altro fattore cruciale è l’invecchiamento della popolazione giapponese e lo spopolamento delle zone rurali: con meno cacciatori attivi e campi agricoli abbandonati, si creano nuovi corridoi naturali tra i boschi e i centri abitati. La fauna selvatica trova sempre meno ostacoli nel muoversi verso villaggi, paesi e città.

Il Giappone ospita due principali specie di orso:

l’orso bruno dell’Ussuri (presente soprattutto a Hokkaidō),

l’orso nero asiatico, più diffuso nel resto dell’arcipelago.

Un tempo rari e schivi, oggi vengono avvistati sempre più spesso in aree residenziali, mettendo in allarme le autorità locali e la popolazione.

Le contromisure delle autorità locali

Per contrastare il fenomeno, le amministrazioni di diversi comuni giapponesi stanno sperimentando misure di dissuasione come:

sistemi acustici e visivi con altoparlanti e fuochi d’artificio,

cassonetti anti-orso,

uso di droni per monitorare i movimenti degli animali.

Ma gli esperti mettono in guardia: “Sono solo temporanee che non affrontano il cuore del problema: l’alterazione degli ecosistemi e l’impoverimento delle aree rurali”.

L’emergenza orsi tocca direttamente chi, per passione o professione, si muove nella aree di montagna e nei boschi. Le autorità invitano infatti gli escursionisti a:

evitare sentieri con recenti avvistamenti,

non lasciare cibo incustodito,

mantenere la distanza dagli animali selvatici,

documentarsi attentamente prima di intraprendere itinerari nelle zone colpite (in particolare nelle prefetture di Iwate, Nagano, Akita, Gunma e Fukushima).