1100 mq di parete d’arrampicata: Salewa inaugura il nuovo Cube a Bolzano

Una struttura per l'arrampicata indoor da 1100 mq con kilter board digitale, area relax, bar e spazi per famiglie. Il nuovo centro è stato inaugurato Bolzano, già in programma altre aperture in Italia, a partire da Como e Varese

Bolzano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per la comunità outdoor e gli appassionati di arrampicata: è stato inaugurato lo scorso 18 ottobre il nuovo Salewa Cube, una sala boulder di ultima generazione ospitata all’interno del WaltherPark, nel cuore della città.

L’apertura è stata celebrata con un evento coinvolgente e partecipato, culminato con il simbolico taglio di una corda da arrampicata da parte di Ruth Oberrauch, vicepresidente del Gruppo Oberalp.

Con questo spazio, il Gruppo Oberalp – già pioniere con la storica struttura di Bolzano sud aperta 12 anni fa – rafforza il proprio impegno nella promozione dell’arrampicata sportiva come esperienza accessibile e integrata nella vita urbana.

Boulder, tecnologia e condivisione

Il nuovo Salewa Cube si estende su 1.100 metri quadrati e offre superfici boulder moderne e variopinte, zone relax, un bar accogliente e un corner shop con attrezzatura tecnica.

Tra i punti di forza della struttura spicca il Kilter Board, una parete digitale regolabile in inclinazione, che tramite app dedicata consente l’accesso a oltre 400.000 problemi di boulder, pensati per ogni livello di esperienza.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di arrampicatori e curiosi, attratti da un ricco programma tra cui una gara amatoriale su prese appena installate e percorsi ideati da professionisti.

Il clima di festa si è concluso con un brindisi insieme alla community locale. Particolare attenzione anche per le famiglie: l’area bambini è gestita dai Kinderfreunde Alto Adige e sarà attiva tutti i giorni di apertura per offrire supporto ai visitatori del centro e del WaltherPark.

Un progetto con lo sguardo al futuro

Il nuovo centro di Bolzano non rappresenta un’iniziativa isolata.

Come spiegato da Ruth Oberrauch, presidente del gruppo Oberalp, si tratta di un tassello strategico nell’ambito di un piano di espansione nazionale del format Salewa Cube: nei prossimi 3-4 anni è prevista l’apertura di altri otto centri in Italia, con prime sedi già annunciate a Varese e Como.

“Con questa apertura vogliamo portare l’arrampicata ancora più vicina e integrarla maggiormente nella vita quotidiana: il bouldering è praticabile durante la pausa pranzo, per genitori con bambini piccoli in qualsiasi momento della giornata, per famiglie intere o per ragazzi che arrivano in centro città in bici o con i mezzi pubblici”, ha sottolineato Oberrauch.

Con sede a Bolzano, il gruppo Oberalp è una realtà familiare a conduzione manageriale attiva a livello internazionale, specializzata in articoli per sport di montagna.

Riunisce sei brand del settore – Salewa, Dynafit, LaMunt, Wild Country, Evolv e Pomoca – e gestisce il marchio retail Mountain Shop, con oltre 50 negozi in Europa. Conta circa 1.200 collaboratori in 12 sedi nel mondo ed esporta in 69 Paesi.