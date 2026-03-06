Tre destinazioni imperdibili per fare trekking da sogno in Europa

Gli amanti della natura sono costantemente alla ricerca di nuovi paesaggi, panorami e luoghi da visitare. Fare trekking è il modo migliore per goderseli, scoprendo al tempo stesso nuove ed entusiasmanti destinazioni

In questo articolo presenteremo alcuni dei luoghi da sogno per fare trekking in Europa, offrendo consigli su come prepararsi al meglio per qualsiasi evenienza.

A tal proposito, prima di intraprendere l’avventura, è bene dotarsi di mappe fisiche o digitali da poter consultare in qualsiasi momento.

Per esempio, con una eSIM per l’estero, anche se vi trovate fuori dall’Italia, potrete contare sempre su una connessione dati, persino in zone remote. Pianificate con attenzione le vostre mosse e potrete così godervi tutto ciò che la natura ha da offrire.

Passiamo ora alla nostra selezione delle tre destinazioni più belle che potete raggiungere in Europa.

In questi luoghi vivrete escursioni da sogno, a contatto diretto con una natura selvaggia, indomabile e affascinante.

1. Sentiero di Laugavegur (Islanda)

Situato in Islanda, il sentiero di Laugavegur è un luogo che potremmo definire magico. Si estende per 55 chilometri lungo gli altopiani islandesi.

Un tracciato che passa attraverso le montagne di riolite situate in Landmannalaugar fino alla vallata lussureggiante di Þórsmörk.

Camminando sul sentiero è possibile vedere sorgenti termali geotermiche, deserti vulcanici di colore nero, ghiacciai e fiumi. Biomi apparentemente differenti ma che convergono in un modo unico in questa zona dell’Islanda.

Prepararsi per questa esperienza è d’obbligo.

Le condizioni meteo possono cambiare rapidamente e in modo drastico, quindi controllate sempre le previsioni e se ci sono allerte meteo.

Portate con voi delle mappe cartacee ma assicuratevi di avere anche una connessione dati, utile per ottenere tutte le informazioni atmosferiche aggiornate, minuto per minuto.

2. Causeway Coastal Route (Irlanda del Nord)

Spesso consigliata come strada da percorrere in auto per le splendide vedute, la Causeway Coastal Route in Irlanda del Nord è perfetta anche per il trekking.

I sentieri che passano vicino alle scogliere tra Belfast e Derry si estendono per oltre 50 chilometri.

Causeway Coastal Route – Foto Getty Images

I paesaggi rivelano un ambiente selvaggio plasmato dal vento e dall’Oceano Atlantico.

Durante la traversata potrete vedere castelli, spiagge e persino la “Scogliera dei Giganti”, un sito patrimonio dell’umanità secondo l’UNESCO che vi stupirà con le sue 40.000 colonne di basalto esagonali formatesi 60 milioni di anni fa.

Il periodo migliore per affrontare il percorso è tra i mesi di giugno e ottobre. In questo periodo le condizioni meteo sono più stabili. Consigliato l’uso di giacche a vento e impermeabili.

Per chi non ama avventurarsi in solitaria, è possibile anche prenotare itinerari guidati tramite operatori specializzati.

3. Sentiero Hřebenovka (Repubblica Ceca)

La posizione centrale in Europa rende questo sentiero una meta più semplice da raggiungere per gli escursionisti italiani.

Passa attraverso il Parco nazionale della Svizzera boema e ha una lunghezza di poco più di 50 chilometri, tutti entusiasmanti ma anche moderatamente impegnativi.

Fiume Kamenice – Foto Getty Images

Si possono vedere formazioni montane di arenaria, panoramiche valli che si affacciano sul fiume Kamenice e fitte foreste.

Meno conosciuto rispetto al più famoso “Porta Pravčická”, è una gemma nascosta per gli amanti del trekking che vogliono un’esperienza unica, avventurosa e meno affollata.

Il periodo migliore per affrontare il percorso è tra giugno e settembre.

Per questo trekking, considerato il territorio particolarmente impervio, è altamente consigliato portare con sé calzature adatte ai sentieri rocciosi.

Gli altri accorgimenti in fase di preparazione sono i seguenti: uno smartphone completamente carico, un powerbank di riserva per le emergenze e una connessione a internet per non restare isolati in caso di necessità.

Scegliendo una qualsiasi delle tre destinazioni presentate, potrete immergervi in ambienti naturali e godere di paesaggi indimenticabili.

A prescindere da quale sia la vostra scelta finale, però, ricordate sempre di prepararvi in maniera adeguata e portare con voi l’equipaggiamento consigliato.

_ Scopri altre idee di viaggio in Italia e nel mondo

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram