Per chi cerca un unico paio di scarpe per affrontare ogni esperienza outdoor, dal centro urbano al sentiero di montagna, arrivano Zamberlan Metropolis, la scarpa da viaggio che unisce comfort e stile. Un modello leggero e versatile, perfetto per esplorare città e sentieri con la stessa naturalezza.

Una scarpa da viaggio che unisce stile urbano, performance outdoor e sostenibilità

Estate, tempo di vacanze e di fuga dalle città in cerca di natura e aria pulita: la valigia è pronta, ma resta sempre la domanda cruciale… quali scarpe portare?

Devono essere comode per lunghe giornate tra musei e le vie dei centri storici, leggere per un’escursione panoramica o una passeggiata in collina, e allo stesso tempo abbastanza versatili da stare bene con jeans, pantaloni tecnici o anche un abbigliamento più casual da sera.

Per chi non vuole scendere a compromessi, Zamberlan ha creato Metropolis (disponibile anche in versione donna e variante impermeabile GTX): un modello pensato per chi ama viaggiare leggero, vivere la città con agilità e non rinunciare a una scarpa tecnica e perfetta per camminare, nemmeno durante la visita in una città.

Quando si viaggia e magari si deve prendere un aereo, riuscire a contenere il peso del proprio bagaglio è essenziale, per questo è importante scegliere una scarpa eclettica, come la Metropolis.

Questa nuova arrivata nella famiglia Zamberlan è pensata proprio per chi cerca una calzatura in grado di accompagnarlo durante le lunghe giornate a piedi per visitare una città d’arte, per camminare su un sentiero di montagna o durante gli spostamenti da una località all’altra.

Una scarpa che in ogni contesto riesca a tenere il piede protetto, asciutto e comodo, grazie alla qualità dei materiali e alle avanzate tecniche costruttive.

Comfort che dura tutto il giorno

Indossare le Metropolis significa sentire subito una calzata ampia e avvolgente, grazie alla speciale forma “Wide Last” che offre più spazio nell’avampiede, permettendo alle dita di piedi di muoversi liberamente.

Il risultato? Una sensazione di comfort immediata e piedi rilassati anche dopo ore di cammino, sia su un sentiero che tra le vie di una capitale europea.

Un altro aspetto caratteristico di questo gioiello di casa Zamberlan è il peso contenuto: il modello femminile della Metropolis pesa circa 380 grammi mentre la versione maschile è appena più pesante, circa 430 grammi.

La costruzione flessibile la rende perfetta per affrontare giornate piene di spostamenti a piedi negli ambienti più diversi: dalla visita ad un museo all’aperitivo in centro.

Versatilità che segue ogni passo

Dai jeans ai pantaloni tecnici, da un outfit casual a un look da viaggio di lavoro: le Zamberlan Metropolis si integrano con naturalezza in qualsiasi guardaroba.

Un modello pensato per chi vuole una sola scarpa per mille occasioni, senza rinunciare a stile, protezione e libertà di movimento.

E per chi affronta climi umidi o giornate incerte, è disponibile anche la variante con membrana GORE-TEX ePE, che mantiene il piede asciutto e protetto.

Leggerezza per il pianeta

Viaggiare leggeri, utilizzare un solo paio di scarpe per più occasioni, significa anche avere un impatto più leggero sull’ambiente che si conferma anche nella scelta dei materiali.

Le Metropolis infatti raccontano l’impegno concreto di Zamberlan per la sostenibilità:

Suola Vibram Bruce in mescola Ecostep Recycle: fino al 30% di gomma riciclata, per garantire grip su marciapiedi, ciottolati e sterrati.

Intersuola in EVA riciclata (fino al 50%): assicura ammortizzazione e sostegno.

Fodera in mesh 95% riciclata e lacci 100% riciclati.

Tomaia in suede Hydrobloc proveniente da concerie certificate Lwg: morbida, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

Plantare 100% riciclato, trattamento idrorepellente eco-friendly.

Progettate in Italia, pronte per il mondo

Ideate in Italia e realizzate per accompagnare viaggiatori, escursionisti urbani e amanti dello stile in ogni ambiente outdoor in ogni angolo del mondo, le Zamberlan Metropolis rappresentano una nuova idea di scarpa tecnica: leggera, sostenibile, bella da indossare e capace di adattarsi a contesti diversi.

Per chi parte con un solo paio di scarpe, ma vuole sentirsi sempre pronto: dal sentiero al centro città, con comfort e stile.

Zamberlan: quasi un secolo di esperienza tra artigianalità, innovazione e sostenibilità

Fondata nel 1929 ai piedi delle Piccole Dolomiti, Zamberlan è oggi uno dei nomi più riconosciuti e apprezzati nel mondo delle calzature outdoor.

La sua filosofia nasce da una passione autentica per la montagna: progettare scarpe che non si limitino a proteggere il piede, ma che accompagnino e assecondino il movimento naturale, creando un legame armonioso tra chi cammina e il terreno calpestato.

Grazie a un equilibrio sapiente tra tradizione artigianale e ricerca tecnologica, l’azienda ha saputo evolversi mantenendo intatta la propria identità.

Collaborazioni storiche, come quella con Vibram per le suole ad alta aderenza, si sono affiancate nel tempo a innovazioni come l’Adaptive hero system e l’Active heel pad, che garantiscono maggiore ammortizzazione, stabilità e comfort anche sui percorsi più impegnativi.

Ma l’innovazione Zamberlan guarda anche al futuro, con un approccio attento anche all’impatto ambientale della produzione.

L’uso di materiali riciclati – come suole Vibram Ecostep con gomma riciclata fino al 30%, fodere e lacci in materiali riciclati, intersuole in Eva riciclata e tomaie in suede provenienti da concerie certificate – testimonia l’impegno concreto dell’azienda nel ridurre l’impatto ambientale, senza rinunciare a performance e qualità.

Una storia quasi centenaria fatta di passione, ingegno e rispetto per la natura, che continua a evolversi, portando avanti un’idea di outdoor più consapevole e responsabile.

