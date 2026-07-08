Trekking estivo, 6 modi per proteggerti dal sole

In estate ogni escursione espone la pelle e gli occhi ai raggi solari. Ecco sei accorgimenti necessari per camminare in sicurezza sotto il sole estivo senza rinunciare al piacere dell'outdoor

Con l’estate torna il consueto dilemma di chi ama il trekking.

Le belle giornate invogliano a programmare escursioni nella natura, ma l’esposizione ai raggi solari resta un rischio concreto per la salute. Difendersi dal sole non è un dettaglio: è la condizione per godersi il cammino fino in fondo.

Perché la protezione solare conta in ogni escursione

Di solito gli escursionisti risolvono la questione cambiando il tipo di itinerario rispetto alla primavera e all’autunno: da parte le escursioni rivierasche appenniniche, spazio alle uscite in quota.

Una scelta che però porta con sé alcuni problemi.

Da un lato ci si priva a priori di alcune escursioni panoramiche, dall’altro si rischia di sottovalutare l’irradiazione solare in alta montagna, dove è ancora più intensa.

In sintesi, la protezione dal sole è fondamentale sempre, qualunque tipo di escursione si affronti d’estate.

Vediamo quindi sei consigli e attrezzi essenziali per tutelare la salute e allungare il piacere del cammino quando si percorrono i sentieri con il caldo.

1. La crema solare e come usarla davvero

La crema è di solito la prima cosa che viene in mente pensando alla protezione solare: la spalmi su tutto il corpo e sei a posto, giusto? A volte basta, ma affidarsi solo alla crema ha qualche svantaggio.

Se sudi molto devi ricordarti di riapplicarla spesso. Se affronti un trekking di più giorni devi portarne parecchia, con peso extra nello zaino.

Non è economica e, spalmata su tutto il corpo, finisce in fretta.

La maggior parte delle creme in commercio è inoltre ricca di sostanze chimiche: esistono alternative naturali, ma di solito costano molto di più.

Un aspetto da considerare nella scelta è fare attenzione alle etichette con SPF molto alti. Spesso è un dato fuorviante che può indurre a un’esposizione imprudente.

Paradossalmente chi usa un fattore di protezione più elevato rischia di esporsi di più, perché tende a restare più a lungo al sole convinto erroneamente di essere al sicuro.

2. Il cappello, protezione non solo per la testa

Il cappello deve riparare non solo la testa ma anche il viso.

A seconda di dove cammini e di quanto è forte il sole, un modello con ampia falda può essere l’ideale.

Se cerchi una copertura ancora maggiore, punta su un cappello che protegga completamente orecchie, viso e nuca.

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3. Maglietta a maniche lunghe e pantaloni, come nel deserto

Per quanto sembri controintuitivo, indossare una maglietta a maniche lunghe e pantaloni leggeri è una scelta possibile e, secondo alcuni, la migliore per difendersi dal sole.

In commercio esistono ormai materiali tecnici così evoluti da adattarsi anche alle esigenze del trekking estivo.

È l’opzione ideale se non sopporti l’idea di cospargerti di crema su braccia e gambe.

Da questo punto di vista il tuo fototipo può essere il vero discrimine.

Se hai una pelle che si abbronza facilmente e gradualmente senza scottarsi, probabilmente le creme che assecondano questo processo restano la soluzione migliore.

4. Occhiali da sole per la montagna

Proteggere gli occhi è essenziale.

Gli occhiali da trekking non li salvano solo dal sole, ma anche dai riflessi dell’acqua, dalla polvere, dai piccoli animali e dal vento, che possono irritarli in modo pericoloso.

Una scarsa visibilità, causata dalla luce che colpisce gli occhi, può provocare infortuni o cadute da evitare a ogni costo.

5. Ombrello da sole per il trekking, bizzarro ma dà dipendenza

Ebbene sì, esistono anche gli ombrelli da sole per il trekking.

Chi li ha provati dice di non riuscire più a farne a meno, perché offrono una copertura ottimale per viso, collo e spalle e riducono sensibilmente l’esposizione.

L’ombrello da trekking è particolarmente utile negli ambienti aperti, come le creste esposte e le zone senza alberi, dove può fare una grande differenza nell’esperienza di cammino sotto il sole cocente.

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6. Guanti solari, li vedremo anche sui sentieri italiani?

È una soluzione ancora poco diffusa in Europa, ma sempre più comune oltreoceano.

Sono leggeri e proteggono le mani senza ingombrare troppo, lasciando scoperte le estremità delle dita. Vedremo se avranno fortuna anche dalle nostre parti.

Difendersi dal sole non significa rinunciare al cammino, ma imparare a conoscerlo.

Combinare più accorgimenti, dalla crema all’abbigliamento fino agli accessori meno consueti, permette di affrontare i sentieri estivi con serenità, trasformando la prudenza in parte naturale dell’esperienza all’aria aperta.

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