Bastano pochi esercizi all'inizio e alla fine dell'escursione per ridurre affaticamento, traumi e crampi. Una routine semplice, ancora più preziosa quando fa freddo e il corpo fatica a scaldarsi: ecco come eseguirla, dai piedi al collo

Si arriva al parcheggio, si allacciano gli scarponi e via, subito in salita.

È il copione di quasi ogni escursione ed è anche il modo più rapido per ritrovarsi con crampi e gambe rigide nei giorni successivi.

Riscaldamento e defaticamento richiedono una decina di minuti prima e dopo la camminata: poco, soprattutto ora che il freddo e le uscite sulla neve rendono lo sforzo ancora più intenso.

La camminata è già un riscaldamento? Solo in parte

Gli escursionisti hanno una scusa pronta: camminare è di per sé un riscaldamento, anzi è la base del riscaldamento e del defaticamento consigliata per qualsiasi sport.

Vero. Ma a leggere bene i manuali si scopre che la camminata di cui parlano non prevede uno zaino sulle spalle e nemmeno un “pronti, via” su un sentiero in salita.

Niente scuse, quindi: chi vuole praticare il trekking in maniera atleticamente corretta deve accettare entrambe le fasi.

Non richiede troppo tempo ma solo due ritagli di tempo che hanno, come effetto, un minore affaticamento durante l’escursione, un rischio più basso di traumi e niente crampi nei giorni seguenti.

Perché partire a freddo è un problema

Al punto di partenza si arriva di solito dopo un lungo tragitto in auto o sui mezzi pubblici.

Un periodo in cui il corpo è rimasto sostanzialmente inattivo, magari costretto nella stessa posizione.

In queste condizioni il metabolismo entra in modalità “risparmio energetico”: il battito cardiaco rallenta, la temperatura di gambe e braccia diminuisce e cala anche l’afflusso di sangue verso muscoli e articolazioni.

Passare di colpo dallo “stand by” al lavoro intenso non è una buona idea.

Prima di chiedere ai muscoli una prestazione elevata bisogna che possano attingere a una quantità sufficiente di sangue e ossigeno.

Preparazione prima dell’escursione – Foto Getty Images

Prima di sottoporre articolazioni e tendini a carichi, trazioni e piegamenti occorre scaldarli e renderli fluidi e flessibili.

Il primo accorgimento, fondamentale, è iniziare a camminare con un ritmo blando, per dare al corpo il tempo di adeguarsi.

Non sempre però è possibile. Ci sono sentieri che partono subito con salite ripide, dove lo sforzo muscolare è inevitabilmente elevato e altri con discese sdrucciolevoli o terreno molto sconnesso, dove sono le articolazioni a essere messe subito alla prova.

Anche la temperatura può giocare a sfavore: un clima molto rigido non aiuta certo i muscoli a scaldarsi. Meglio allora riavvolgere il nastro e tornare al momento in cui si scende dall’auto.

Piedi e caviglie: si comincia prima degli scarponi

Ancora prima di infilare gli scarponi conviene prendersi qualche istante per muovere le dita dei piedi.

Un breve massaggio serve a scaldarli e anche a verificare che le calze siano ben posizionate, prevenendo la formazione di vesciche lungo il cammino.

Poi tocca alle caviglie. Basta sollevare il piede da terra e farlo ruotare in senso orario e antiorario.

Polpacci e ginocchia: sollevamenti, allungamento e rotazioni

Per i polpacci si parte con dei sollevamenti sulla punta dei piedi.

Segue un esercizio di allungamento: una gamba all’indietro, il busto in avanti, fino a sentire il muscolo del polpaccio che comincia a tirare.

La posizione va mantenuta per non più di 20/30 secondi, ripetendo l’esercizio due o tre volte e assolutamente senza forzare. È una regola che vale per tutti gli esercizi di allungamento.

Per sgranchire le ginocchia si piegano leggermente le gambe, si appoggiano le mani sulle ginocchia stesse e si compiono movimenti rotatori dall’interno verso l’esterno e viceversa.

Quadricipiti e bicipiti femorali: i grandi muscoli delle gambe

Per i quadricipiti, i muscoli delle cosce, ci si mette in piedi accanto a qualcosa a cui appoggiarsi con una mano: l’auto, oppure un albero.

Si solleva una gamba afferrando la caviglia e la si piega all’indietro fino a sentire la tensione del muscolo. Durante l’esercizio la postura resta eretta, senza oscillazioni laterali del busto.

Per i bicipiti femorali la posizione di partenza è in piedi, gambe dritte e ginocchia unite.

Si piega il busto in avanti con le braccia a penzoloni, lasciando che sia il peso del corpo a stimolare l’allungamento.

Qui, come in ogni esercizio di allungamento, è essenziale evitare oscillazioni e movimenti bruschi.

Il muscolo può reagire contraendosi, l’esatto contrario di ciò che si vuole ottenere.

Collo, spalle e un extra per le giornate più fredde

Nella parte superiore del corpo, le spalle si scaldano con semplici circonduzioni delle braccia.

Con movimenti lenti e delicati si passa poi a rotazioni e piegamenti del capo, che favoriscono la distensione dei muscoli del collo.

Per completare tutta la sequenza bastano 10/15 minuti.

Allungamento delle spalle – Foto Getty Images

Chi non è troppo impaziente di partire, soprattutto se la giornata è molto fredda, può rifinire il lavoro con qualcosa di più attivo: corsa sul posto a ginocchia alte e corsa calciata all’indietro.

Il ritmo deve restare molto lento. Si rallenta o ci si ferma appena compare una sensazione di affaticamento muscolare o un aumento eccessivo del ritmo del respiro.

Il fiatone prima ancora di partire non serve a nessuno.

Fine escursione: l’errore di crollare sulla prima panca

Tutti amiamo camminare e vorremmo stare sui sentieri sette giorni su sette.

Eppure a chiunque è capitata l’escursione alla fine della quale non se ne può più: piedi doloranti, muscoli delle gambe “acciaiati”, spalle che gridano vendetta e un solo desiderio, buttare lo zaino a terra, togliersi gli scarponi e sedersi da qualche parte.

Con questi pensieri in testa, nelle fasi conclusive di una lunga uscita si ha solo fretta di arrivare e il passo, senza volerlo, tende ad accelerare.

Se poi, giunti a destinazione, ci si lascia cadere sulla prima panca, il patatrac è completo.

Il movimento si arresta di colpo, i muscoli “surriscaldati” tendono a restare contratti e ben inzuppati di acido lattico, le articolazioni rimangono affaticate e compresse dalla lunga sollecitazione.

Il risultato probabile sono crampi, irrigidimenti e indolenzimenti almeno per le 48 ore successive.

Il defaticamento serve a evitare tutto questo, o quanto meno a limitarlo ampiamente.

Defaticamento: rallentare prima, allungare dopo

Questa fase comincia già 10/15 minuti prima della fine dell’escursione, imponendosi di diminuire il ritmo della camminata. Anche quando non se ne può proprio più.

Una volta arrivati, invece di infilarsi subito in macchina per scendere in picchiata verso birra e panino, vale la pena dedicare altri 10 minuti all’allungamento muscolare.

Si possono riprendere tranquillamente gli esercizi eseguiti alla partenza.

Ora che i muscoli sono ben caldi è possibile forzare un po’ di più l’allungamento e mantenere più a lungo le posizioni.

Sempre senza arrivare al dolore, che è il segnale di un movimento errato.

Poco tempo? I tre esercizi da non saltare

Chi deve proprio correre verso la birra e non se la sente di compiere un ciclo completo dalla punta dell’alluce fino al collo può concentrarsi almeno sui muscoli più grandi.

Gamba indietro e busto in avanti per allungare i polpacci.

Gamba piegata all’indietro per distendere i quadricipiti. Gambe dritte e busto piegato in avanti per i bicipiti femorali.

Durante quest’ultimo esercizio conviene concentrarsi sul rilassamento di tutta la parte superiore del corpo, con braccia e testa a penzoloni.

In questo modo si favoriscono anche la decontrazione di collo e spalle e la decompressione delle vertebre.

A quel punto il panino e la birra sono meritati: quella piccola, una sola e artigianale, è ottima per reintegrare i sali minerali persi durante la camminata.

Dieci minuti all’andata, dieci al ritorno.

Un piccolo rituale che non toglie nulla al piacere del sentiero e che il corpo restituisce il giorno dopo, quando le gambe sono già pronte per la prossima uscita.

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram

_ Leggi gli altri nostri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor: