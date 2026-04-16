Dalle scarpe giuste all'idratazione, dalla postura al riscaldamento: gli accorgimenti che ogni camminatore dovrebbe conoscere per trasformare ogni uscita in un'esperienza sicura e piacevole. Perché camminare fa bene, ma solo se lo facciamo con buon senso

Camminare fa bene e fa stare bene. Su questo non ci sono dubbi.

Eppure, come in ogni attività fisica, anche andare a piedi può diventare controproducente se si commettono alcuni errori di approccio.

Si tratta quasi sempre di errori per eccesso: chi è sovrappeso e decide di voler perdere dieci chili in un mese affrontando dislivelli mai provati, chi parte troppo forte senza ascoltare il proprio corpo.

Anche la camminata più semplice non deve mai sfidare il buon senso e la realtà della propria forma fisica in un dato momento.

In altri casi, una buona e salutare camminata può essere rovinata dalla mancanza di piccoli accorgimenti che i trekker più esperti conoscono bene.

Vediamone sette, tenendo a mente che l’obiettivo fondamentale di chi va a piedi dovrebbe essere, molto semplicemente, quello di stare bene.

1) Le scarpe giuste fanno la differenza

Le calzature sono la prima e fondamentale attrezzatura del camminatore e meritano un piccolo investimento.

Quando ci si reca in negozio, è importante indossare il tipo di calzini che si useranno durante le camminate.

Con ogni probabilità servirà una scarpa leggermente più grande di quella abituale, soprattutto se si prevedono calze spesse.

Le scarpe devono offrire un buon sostegno plantare e un tacco leggermente rialzato, con materiale rigido per sostenere il tallone e ammortizzare le oscillazioni durante il passo.

_ Leggi l’articolo dedicato alla scelta della scarpa da trekking

2) Il riscaldamento muscolare previene gli infortuni

Chi decide di iniziare a camminare con una certa continuità e magari iniziando a sostenere camminate a ritmo sostenuto non deve partire subito a mille.

È fondamentale riscaldarsi camminando a passo lento per almeno cinque minuti prima di raggiungere la velocità di crociera.

Chi ha deciso di camminare per riprendere la forma fisica perduta deve ricordare che perdere peso richiede tempo e pazienza.

Dimagrire camminando si può, ed è anzi una delle scelte migliori che si possano fare.

_ Scopri le regole per fare un buon riscaldamento prima di mettersi in cammino

3) Frequenza cardiaca e respirazione sotto controllo

Camminare a un ritmo sufficiente ad aumentare la frequenza cardiaca è positivo: fa bene al cuore e al sistema cardiovascolare. Ma è importante non esagerare.

Come capire se si sta andando fuori giri? La regola è semplice: bisogna sempre essere in grado di parlare mentre si cammina.

Se non ci si riesce, il ritmo è troppo alto. Il riferimento è il secondo livello della Scala di Borg: quello che ci permette di avere un’intesità media, sufficiente per dimagrire ma non troppo impegnativa per il nostro sistema cardiovascolare.

La scienza ha dimostrato che l’andatura minima per rendere la camminata terapeutica è di circa 4,3 km/h, ovvero circa 100 passi al minuto.

Non occorre correre per stare bene, ma è sufficiente tenere un passo abbastanza sostenuto e costante per un tempo prolungato.

_ Scopri i benefici della camminata per il cuore

4) La postura corretta protegge la schiena

Una corretta postura durante la camminata è spesso trascurata, eppure fa la differenza.

Le braccia devono muoversi liberamente, la testa resta alta e la schiena dritta.

Riuscire a tenere una corretta posizione del corpo durante le nostre escursioni è fondamentale per la salute della colonna vertebrale che, a fine giornata, ci ringrazierà.

Altrettanto fondamentale è il peso che portiamo sulle spalle: la preparazione dello zaino, con i suoi trucchi e le sue regole d’oro, è un passaggio da non sottovalutare.

Infatti una corretta distribuzione del carico all’interno del nostro zaino contribuisce a farci mantenere una corretta postura durante la nostra escursione.

_ Ecco i consigli per caricare lo zaino nel modo giusto

5) La tecnologia come alleata del camminatore

Oggi esistono app che permettono di contare i passi, tracciare il percorso, memorizzare le camminate e interagire con altri camminatori in tempo reale.

Spesso consentono anche di monitorare i propri miglioramenti, non solo in termini di performance ma anche di controllo della salute.

Sono ottimi motivatori, soprattutto nei giorni in cui la pigrizia prende il sopravvento e il programma che ci siamo dati rischia di saltare.

Anche gli orologi fitness per l’outdoor possono rivelarsi strumenti preziosi.

6) Idratazione: un rischio spesso sottovalutato

Portare acqua durante le camminate è indispensabile, a maggior ragione su lunghe distanze o quando fa caldo.

La disidratazione è un pericolo che molti sottovalutano: l’organismo può restare a corto di liquidi senza dare segnali particolari di allarme e quando i segnali arrivano, il problema potrebbe essere già iniziato.

È questo uno degli errori più comuni di chi comincia a camminare seriamente. Per questo è importante avere nello zaino scorte d’acqua commisurate alla lunghezza e difficoltà del percorso.

Se la camminata è particolarmente intensa, bevande apposite per il fitness possono essere utili, purché prive di zuccheri. Ci sono in commercio ottimi integratori di sali minerali, che aiutano il corpo a recuperare l’equilibrio elettrolitico.

E quando il sole è forte, un cappello per proteggere la testa non è un optional.

_ Scopri come prevenire la disidratazione durante un trekking

7) Camminare anche con gli occhi

Camminare non è solo attività fisica.

Muoversi fa stare bene per il solo fatto di farlo, ma quando si cammina si compie un piccolo viaggio: che si tratti di un trekking di più giorni o di una passeggiata in città.

Guardarsi intorno e godersi il paesaggio che si sta attraversando è parte essenziale dell’esperienza.

Chi ha scelto di camminare per prendersi cura della propria salute deve evitare che l’allenamento si trasformi in un obbligo, perché la noia è il peggior nemico della costanza.

Un buon trucco è variare i percorsi: cambiare luoghi da esplorare, alternare tratti in pianura ad altri con qualche dislivello.

Alla fine, ogni passo fatto con consapevolezza e piacere è un passo nella direzione giusta.

Camminare bene significa prendersi cura di sé, del proprio corpo, dello sguardo e di quel bisogno di aria aperta che, una volta riscoperto, non ci abbandona più.

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