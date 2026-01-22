Il rapporto annuale 2025 di Wikiloc fotografa un’Italia sempre più appassionata di trekking e attività outdoor: oltre un milione di nuovi percorsi condivisi, milioni di immagini caricate e una top 3 dominata dalle Dolomiti

L’Italia si conferma un grande parco naturale diffuso, vissuto in ogni stagione e attraverso attività outdoor molto diverse.

È questa la fotografia che emerge dal rapporto annuale 2025 di Wikiloc, una delle piattaforme di riferimento per chi ama scoprire e condividere percorsi all’aria aperta.

I dati parlano chiaro: solo nel 2025 su Wikiloc gli utenti hanno condiviso oltre un milione di nuovi percorsi, portando il totale dei tracciati disponibili a più di 6 milioni.

Un patrimonio collettivo arricchito da oltre 2 milioni di fotografie caricate nell’ultimo anno, che documentano paesaggi, rifugi, cime e dettagli lungo i sentieri.

Il podio 2025: le Dolomiti dominano la classifica

Secondo i dati raccolti da Wikiloc, il podio dei percorsi più popolari in Italia nel 2025 è interamente dominato dalle Dolomiti.

Al primo posto si conferma l’itinerario che da Passo Tre Croci porta al Lago di Sorapis, in Veneto.

Si tratta di uno dei laghi alpini più iconici, meta amatissima da chi cerca panorami spettacolari e colori irripetibili.

Sentiero Adolf Munkel – foto Wikiloc

Sul secondo gradino troviamo il Sentiero Adolf Munkel in Val di Funes, in Alto Adige, che permette di camminare ai piedi delle celebri Odle, in uno degli scenari più fotografati dell’arco alpino.

Chiude la top 3 il percorso ad anello delle 5 Torri, sempre in Veneto, un itinerario panoramico che si sviluppa tra guglie rocciose, tracce della Grande Guerra e spettacolari punti di osservazione sulla conca di Cortina d’Ampezzo.

Le Tre Cime di Lavaredo – Foto Wikiloc / Ciarly61

Il confronto con il 2024 conferma un trend ormai chiaro: se lo scorso anno la classifica alternava Dolomiti e Appennini, con il percorso da Campo Imperatore verso il Gran Sasso e l’anello delle Tre Cime di Lavaredo sul podio, nel 2025 la bussola punta decisa verso nord, con una top 3 concentrata tra Sorapis, Val di Funes e Cortina d’Ampezzo.

Gli itinerari al top per ciascuna attività

Il report evidenzia anche i tracciati preferiti per singola disciplina.

L’escursionismo e il trekking mantiengono un ruolo centrale, con il percorso dal Passo Tre Croci al Lago di Sorapis che guida anche questa classifica specifica.

Per la mountain bike, l’itinerario più seguito è l’Anello di Ridracoli, nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi in Emilia-Romagna.

Si tratta di un percorso lungo e impegnativo che unisce salite, sterrati e grandi foreste, famoso per la bellezza straordinaria dei suoi luoghi.

Il ciclismo su strada vede trionfare il celebre Sellaronda, l’anello che tocca alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti tra Trentino-Alto Adige e Veneto.

Sellaronda – Foto Getty Images

Un cambio rispetto al 2024, quando a dominare era stata la salita al Passo dello Stelvio con partenza e arrivo a Prato allo Stelvio e passaggio al Passo Umbrail.

Per la corsa, il tracciato più popolare si conferma quello della 100 km del Passatore, la storica ultramaratona che collega Firenze a Faenza attraversando Toscana ed Emilia-Romagna.

Il trail running premia invece il Naturalmente Vittorio Veneto Ridges Trail, un anello panoramico tra crinali e colline attorno a Vittorio Veneto.

Le regioni più attive: Lombardia, Veneto e Toscana in testa

La distribuzione geografica dei nuovi tracciati vede tre regioni protagoniste. La Lombardia si conferma una delle aree più dinamiche per l’outdoor italiano, tra laghi, prealpi e grandi massicci.

Tra i percorsi più seguiti spicca l’itinerario che dai Piani Resinelli porta al Rifugio Rosalba.

Il Veneto mantiene il proprio ruolo centrale, dalle Dolomiti bellunesi alla laguna, con l’immancabile percorso verso il Lago di Sorapis a guidare le preferenze.

La Toscana, tra crinali appenninici, colline e foreste, continua ad attirare gli appassionati di attività all’aperto, con il Doppio Anello alla Verna tra gli itinerari simbolo del 2025.

I luoghi più fotografati: i rifugi alpini al centro dell’obiettivo

L’analisi dei punti di interesse più immortalati rivela l’amore della community per i rifugi alpini e per alcuni tra gli scenari più iconici delle Dolomiti.

I cinque luoghi più fotografati sono il Rifugio Auronzo, il Rifugio Lavaredo, il Rifugio Vajolet, il Rifugio Locatelli e il Rifugio Scoiattoli.

Un dato che conferma i risultati dello scorso anno e testimonia quanto questi luoghi vengano vissuti intensamente anche dal punto di vista visivo.

Le attività più amate e il percorso invernale dell’anno

Tra le 80 attività disponibili sulla piattaforma, quelle che hanno registrato il maggior numero di nuovi percorsi in Italia sono le attività a piedi, come escursionismo e camminata, seguite da quelle in bicicletta, trainate da mountain bike, ciclismo su strada ed e-bike, e infine dalle attività legate alla corsa.

Per quanto riguarda le discipline invernali, il percorso su neve più popolare del 2025 è l’itinerario con le ciaspole al Rifugio Vincenzo Sebastiani da Campo Felice, nel parco regionale Sirente Velino in Abruzzo.

Un tracciato che unisce salita progressiva, ambienti d’alta quota e panorami ampi, a conferma del crescente interesse per le attività sulla neve.

Una community globale in crescita

Nel 2025 la community di Wikiloc ha superato i 19 milioni di membri nel mondo, accomunati dalla voglia di condividere percorsi, esperienze e informazioni utili.

Da dieci anni la piattaforma destina una parte dei ricavi a organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e nel benessere delle comunità che vivono nei territori naturali.

In questo periodo sono state sostenute 100 organizzazioni con progetti concreti per la natura e per le persone.

Le novità del 2025

L’anno ha portato nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza più personalizzabile.

Tra le ultime release, l‘identificatore di cime con realtà aumentata permette di puntare la fotocamera verso le montagne circostanti per scoprire in tempo reale nomi e altitudini delle vette.

La funzione “luogo del giorno” mostra quotidianamente nella sezione Esplora dell’app una destinazione selezionata tra quelle più apprezzate dalla community, con suggerimenti di percorsi per raggiungerla.

Per gli amanti del trail running, il Pianificatore di Percorsi si è arricchito con una nuova attività dedicata, che utilizza i tratti più popolari degli itinerari creati dagli altri membri per costruire tracce personalizzate.

L’Italia continua a essere uno dei Paesi più attivi e vivaci della community, con milioni di percorsi che raccontano montagne, colline, coste, parchi, borghi e città.

Un archivio vivo e in continua evoluzione, costruito ogni giorno da chi sceglie di condividere il proprio modo di stare all’aria aperta.

_ Informazioni dettagliate sull’applicazione sono disponibili sul sito Wikiloc.

Wikiloc ha una versione gratuita e una versione premium, che è disponibile in abbonamento a €9.99 all’anno:

_ Scarica l’app

_ Attiva Wikiloc Premium