L'inverno è alle porte e i sentieri innevati si trasformano nel paradiso delle ciaspole. Dalla scelta dell'itinerario all'equipaggiamento giusto per camminare sulla neve: i consigli per vivere una ciaspolata sulle montagne senza imprevisti

Con la prima neve i sentieri cambiano volto e chi ama stare nella natura ha un’opportunità unica: esplorarla con le ciaspole, un’esperienza che attrae un numero sempre maggiore di appassionati.

Si dice che basti saper camminare, ed è vero.

Ma perché una giornata sulle racchette da neve sia un piacere dall’inizio alla fine servono alcune scelte fatte bene, prima ancora di partire.

Perché le ciaspole conquistano sempre più appassionati

L’inverno regala agli appassionati di outdoor uno spettacolo di bellezza senza pari e le ciaspole offrono un modo unico per immergersi in questo mondo.

Il silenzio ovattato della neve fresca, il riflesso del sole sulle superfici ghiacciate e la sensazione sotto i piedi creano un’atmosfera magica.

Con le racchette ai piedi si raggiungono angoli nascosti, boschi innevati e paesaggi intatti.

La fatica diventa un piacere quando il panorama si svela, e il freddo pungente è mitigato dalla calda soddisfazione di essere in armonia con la natura invernale.

1. Scegliere l’itinerario giusto, il primo passo

Ciaspolare è un’attività accessibile a tutti: non richiede capacità particolari, se non quella di saper camminare.

È il modo migliore per fare trekking anche d’inverno, senza eccessivo impegno né preparazione tecnica, a patto di scegliere percorsi semplici, privi di dislivello e non pericolosi.

Grazie a questo strumento si cammina per creste, alpeggi e boschi senza problemi.

C’è però un dato da non dimenticare: sulla neve il dispendio di energie è maggiore, fino a un 50% in più rispetto a un’escursione normale.

Per questo il percorso va scelto con cura, documentandosi prima di mettersi in cammino su difficoltà, dislivello, lunghezza e tempo di percorrenza.

L’itinerario giusto – Foto Getty Images

Molti itinerari dell’escursionismo primaverile ed estivo sembrano pensati anche per le racchette da neve, soprattutto quelli che seguono piste forestali e mulattiere, più larghe e con pendenze minori.

Sono adatte anche le strade di servizio che nella stagione favorevole sono transitabili dai mezzi motorizzati.

Una raccomandazione: non camminate sulle piste realizzate per lo sci di fondo, fareste un dispetto non da poco a chi pratica questa disciplina.

E ricordate che in inverno le ore di luce sono poche: meglio prediligere itinerari brevi e prevedere sempre l’orario di rientro.

Scelto il percorso, restano da verificare le condizioni del manto nevoso.

Prima di qualsiasi escursione, anche la meno impegnativa, informatevi tramite le guide alpine e gli appositi bollettini.

Anche per questo, se siete alla prima esperienza, evitate tracce impegnative, con pendenza e pericoli oggettivi.

2. Quale modello di ciaspole scegliere

Non sempre il prezzo è indice di qualità: bastano semplici accorgimenti per partire con il piede giusto.

La prima distinzione riguarda la forma. Le ciaspole corte e larghe sono indicate per gli ambienti alpini più severi e acclivi.

Quelle lunghe e strette sono adatte alle traversate in piano e alle camminate nei boschi, quindi ad ambienti più dolci e privi di vere pendenze.

Conta anche la corporatura. Una racchetta larga, lunga e strutturata è adatta ad adulti di statura superiore al metro e ottanta e con un peso di 80 kg o più.

la forma della ciaspole – Foto Getty Images

Per i “pesi piuma” è indicata una racchetta più corta e stretta, più gestibile e meno stancante.

Oltre alla sagomatura è fondamentale la superficie, che serve a non sprofondare: maggiore è il peso dell’escursionista, più grande deve essere l’area di appoggio.

Nel calcolo rientrano anche gli indumenti e lo zaino a pieno carico.

L’ago della bilancia scende, naturalmente, quando a camminare sono i bambini. Anche l’età conta e le aziende lo sanno bene: per questo realizzano modelli pensati per le esigenze dei più piccoli.

Un altro requisito fondamentale è l’assoluta semplicità, con un attacco facile e rapido che permetta un bloccaggio ottimale di qualsiasi scarpone.

_ In questo articolo una guida alla scelta delle migliori ciaspole

3. Gli scarponi vengono prima delle ciaspole

Prima ancora di acquistare le ciaspole bisogna concentrarsi sui piedi, e quindi sulle calzature nate per le attività sulla neve.

Gli scarponi per i trekking invernali devono essere resistenti all’usura, impermeabili all’acqua e garantire il massimo della protezione.

L’importanza degli scarponi – Foto Getty Images

Il consiglio è una suola tassellata mediamente rigida, che rende più sicuro il contatto con il suolo anche su superfici innevate o ghiacciate.

Questa categoria di calzature deve inoltre consentire l‘uso degli attacchi automatici montati su molti tipi di ramponi e racchette da neve.

_ In questo articolo una guida alla scelta degli scarponi per l’inverno e la neve

4. Calze e abbigliamento, il comfort che fa la differenza

Le calze da montagna sono importanti quanto il resto. Fanno da cuscinetto fra la pelle del piede e la scarpa e mantengono i piedi caldi in condizioni atmosferiche difficili e con temperature rigide.

Eppure spesso vengono snobbate: in negozio si sceglie il primo paio che capita.

In realtà sono veri capolavori di tecnica costruttiva, per la combinazione dei tessuti con cui sono realizzate. Quanto alla lunghezza, se utilizzate le ghette il suggerimento è la calza lunga fino al ginocchio.

Comodità e leggerezza, del resto, non sono una prerogativa degli scarponi invernali.

Calze rinforzate, resistenti e ammortizzate possono evitare l’insorgere di fastidiose vesciche ed escoriazioni.

C’è poi l’abbigliamento specifico.

Comfort, funzionalità, leggerezza, protezione dal freddo: sono diversi i fattori che influiscono nella scelta dei capi tecnici, e la tecnologia offre soluzioni che garantiscono comfort e prestazioni in ogni condizione climatica.

Il suggerimento è investire soprattutto sulla giacca. Nelle escursioni invernali non si può fare a meno del guscio, barriera protettiva contro pioggia, neve e vento.

Impermeabilità, isolamento dal vento e traspirabilità sono peculiarità comuni alle giacche per il trekking e per l’alpinismo.

_ In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sull’abbigliamento per le ciaspole

_ In questo articolo una guida alla scelta delle calze per le ciaspole

5. I bastoncini servono anche sulla neve

I bastoncini aiutano a mantenere equilibrio e ritmo e vanno bene in tutte le stagioni.

In inverno l’unica accortezza è montare sull’estremità bassa una rotella larga, così che il puntale non affondi nel manto nevoso.

Appartengono a fasce di prezzo diverse: va scelto il modello più adatto alla frequenza e all’uso che se ne vuole fare.

_ In questo articolo una guida all’uso dei bastoncini da trekking

6. Le ghette, l’accessorio di cui non si parla mai abbastanza

Quella tra ciaspola e ghetta è un’associazione spesso obbligata e sicuramente vantaggiosa, di reciproco “mutualismo”.

Sulla neve questo accessorio è indispensabile: contribuisce all’impermeabilità generale della calzatura e della parte inferiore dei pantaloni, e protegge la parte anteriore dello scarpone.

Le ghette sulla neve – foto Getty Images

Le ghette sono realizzate in materiale idrorepellente, resistente allo sfregamento e allo strappo.

Sceglietele alte fin sotto al ginocchio. In commercio esistono anche modelli in materiale traspirante: il prezzo sale, e di tanto, ma a nostro avviso non è una spesa inutile.

Per gli itinerari più impegnativi può essere utile anche un paio di ramponi.

Basta incontrare un pendio ghiacciato, durante il trekking, per ritrovarsi in situazioni poco piacevoli.

_ In questo articolo una guida all’uso delle ghette da trekking

7. Lo zaino per l’inverno e ciò che non deve mancare

Lo zaino è il più importante compagno di viaggio, e la sua scelta è legata al tipo di attività e alla stagione.

Gli indumenti invernali sono più voluminosi di quelli primaverili ed estivi, quindi servono più litri. Deve essere in ogni caso impermeabile, robusto e anti-abrasione.

Fibbie laterali, cordini o reti non sono un optional: tengono bastoncini e ciaspole ben saldi alla nostra “casa mobile” e li rendono facilmente accessibili in caso di bisogno.

Nello zaino, soprattutto se si esce dalle zone boscose, non deve mai mancare l’ARVA.

Ed è sempre meglio avere una mappa topografica o un GPS per non perdere la traccia: d’inverno la neve maschera il sentiero.

Restano visibili solo i segnavia posizionati sugli alberi e le paline segnaletiche, mentre tutto ciò che è a terra scompare alla vista.

_ In questo articolo una guida alla scelta dello zaino da trekking invernale

8. Come si cammina con le racchette da neve

Si parte da ciò che non va fatto: le falcate lunghe e ampie, che fanno sprofondare in un batter d’occhio.

Occorre invece trovare un ritmo che consenta passi brevi e larghi, per non accavallare le ciaspole, che hanno una superficie più ampia rispetto alle scarpe. Bisogna prenderci la mano, o meglio, il piede.

Ciaspolare è un po’ come il Nordic Walking: braccia e gambe si muovono in modo alternato.

Quando avanza il piede destro si punta nella neve il bastoncino impugnato con la mano sinistra, e viceversa. I bastoncini vanno accorciati in salita e allungati nei tratti in discesa.

In piano le ciaspole devono mirare leggermente verso l’esterno e bisogna pesare i bordi interni. Nelle salite ripide si puntano entrambi i bastoncini in avanti per fare leva e aiutare la spinta delle gambe.

Con le ciaspole sulle vette – Foto Getty Images

Sempre in salita, il peso del corpo deve poggiare sulla punta degli scarponi, così da applicare maggiore pressione sotto i piedi e ottenere la massima trazione.

Qui conviene fissare l’alzatacco, che accorcia il movimento della caviglia e riduce la fatica.

In discesa occorre piegare le ginocchia e mantenere le ciaspole parallele al suolo, per sfruttare tutti i punti di contatto con la neve.

Nelle discese più ripide e nei traversi più impegnativi ricordatevi di bloccare la parte basculante al tallone, attraverso il dispositivo che serve ad agganciare lo scarpone.

Nei traversi è buona norma puntare l’appoggio sul bastoncino rivolto a monte e usare quello a valle solo per l’equilibrio, mantenendo sempre 3 appoggi su 4 tra ciaspole e bastoncini.

Ultimo consiglio: non stringete troppo i laccetti, potrebbero limitare la circolazione e abbassare la temperatura dei piedi.

9. Come sono fatte le ciaspole, pezzo per pezzo

Le ciaspole hanno pesi diversi in base alla forma e al materiale.

Indicativamente devono essere leggere, soprattutto per i lunghi percorsi. Sul peso complessivo influiscono i materiali che, se di ultima generazione, sono anche robusti.

L’alluminio è resistente, leggero, ideale per climi molto rigidi.

Più versatili sono i modelli in materiale composito, più malleabile dell’alluminio e quindi adatto a una sagomatura più precisa. Tutti i modelli indicano la portata massima.

La base principale permette il galleggiamento sulla neve fresca.

Forma e dimensioni dipendono dal modello (largo e corto, oppure lungo e stretto) e dal peso e dalla statura dell’escursionista: per i “pesi massimi” la superficie è più ampia.

L’attacco universale per gli scarponi è un dispositivo mobile, perché deve potersi regolare in lunghezza per adattarsi alla misura della calzatura: la racchetta viene agganciata sia in punta sia al tallone. È inoltre basculante.

Nella progressione normale in piano e in salita il tallone resta libero, per consentire la flessione del piede, mentre nelle discese ripide va bloccato.

A questo serve il gancio posteriore: nelle discese ripide blocca la parte basculante e rende lo scarpone più solidale con la base della ciaspola. In condizioni normali deve restare sganciato.

Ciaspole in salita – Foto Getty Images

I ramponcini si trovano in punta e aumentano la presa su ghiaccio o neve dura lungo le salite.

I puntali in acciaio, possibilmente in numero di 6, sono collocati nella parte inferiore, disposti longitudinalmente rispetto al lato più lungo: rendono la camminata più sicura e controllata, soprattutto in discesa, e migliorano la presa su neve consolidata e ghiacciata.

Le lame seghettate, o “rampanti”, sostituiscono i puntali in acciaio e si trovano anch’esse sul lato più lungo.

Più tecniche, impediscono di scivolare lateralmente e sono indicate per le escursioni in cui si prevedono traversi pericolosi e piani particolarmente inclinati.

Gli alzatacchi, infine, sono piccoli rialzi posizionati nella parte posteriore che cambiano l’inclinazione dello scarpone e agevolano il passo in salita, senza affaticare il polpaccio.

Il resto lo fa la neve: il silenzio ovattato, i boschi imbiancati, il panorama che si svela dopo la salita. Arrivarci preparati è il modo per goderseli fino in fondo.

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