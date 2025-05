Cosa portare in un trekking: attrezzatura, consigli utili e integratori per affrontare la montagna

Scopri come preparare lo zaino per un'escursione perfetta: dall'abbigliamento giusto agli integratori essenziali per la fatica.

Ami la montagna o sei curioso di vivere un’esperienza ad alta quota? Le cime italiane, dalle Alpi alle Dolomiti, offrono scenari indimenticabili e sentieri adatti a tutti i livelli.

Affrontare un trekking in montagna è un’esperienza entusiasmante, ma richiede la giusta preparazione.

Che si tratti di una semplice escursione giornaliera o di un itinerario di più giorni, sapere cosa mettere nello zaino può fare la differenza in termini di sicurezza, comfort e prestazioni.

Ecco i nostri consigli:

Attrezzatura da trekking: cosa non deve mancare nello zaino

Il primo passo è dotarsi di uno zaino da trekking leggero e ben organizzato, con spallacci imbottiti e cintura lombare. Gli oggetti essenziali da portare includono:

Bastoncini telescopici da trekking

Giacca impermeabile e antivento

Mappa o traccia GPS del percorso

Torcia frontale o luce di emergenza

Acqua e borraccia termica

Kit di pronto soccorso base

Coltellino multiuso e fischietto

Importante anche l’abbigliamento tecnico, da scegliere in base alla stagione e all’altitudine. Meglio vestirsi “a cipolla”, con strati traspiranti e termici facilmente sovrapponibili.

Integrare le energie: quando servono gli integratori

Durante un’escursione, il dispendio energetico è elevato. Per affrontare salite e lunghi tratti, può essere utile assumere integratori specifici che aiutano a ritardare la fatica e migliorare la performance.

Un esempio? La creatina monoidrato micronizzata (100% Creapure): studiata per supportare sforzi intensi e ripetuti, si rivela utile anche durante un trekking, soprattutto se si è poco allenati o si affrontano percorsi impegnativi.

In alternativa, barrette proteiche, sali minerali e maltodestrine sono opzioni pratiche da tenere nello zaino.

Non solo scarpe: il ruolo di abbigliamento e comfort

Le scarpe da trekking devono essere robuste, impermeabili e con una buona suola antiscivolo. Evitate modelli nuovi: è sempre meglio testarle prima su percorsi brevi.

Nei mesi estivi, non dimenticate cappello, occhiali da sole e crema solare. In quota, il meteo può cambiare rapidamente, per cui un pile o un guscio antivento è sempre consigliabile, anche d’estate.

Pronti a partire?

Un’escursione in montagna può regalare emozioni indimenticabili, ma è importante prepararsi con attenzione.

Zaino ben equipaggiato, abbigliamento adatto e il giusto supporto energetico: con questi ingredienti, anche i percorsi più lunghi diventano esperienze alla portata di tutti.

Che si tratti di una camminata di qualche ora o di una giornata intera sui sentieri, preparare lo zaino con attenzione fa la differenza.

Seguite la nostra checklist, adattatela alle vostre esigenze, e non dimenticate che anche piccoli accorgimenti – come un cambio asciutto o il giusto integratore – possono rendere il trekking più sicuro e piacevole. Buona montagna a tutti!

Checklist per lo zaino da trekking

Prima di partire, assicurati di avere con te tutto il necessario. Ecco una lista pratica da salvare o stampare:

_ Zaino da trekking: da 20 a 40 litri a seconda della durata delle escursioni.

_ Bastoncini da trekking telescopici

_ Abbigliamento a strati: maglia traspirante, pile, guscio impermeabile.

_ Cappello, occhiali da sole e crema solare.

_ Acqua + borraccia termica o sacca idrica.

_ Snack energetici e barrette.

_ Integratori (es. creatina, sali minerali)

_ Kit di primo soccorso

_ Carta del sentiero / GPS / App outdoor

_ Torcia frontale e batteria di riserva

_ Cellulare carico e power bank

_ Guanti leggeri e copricapo caldo (anche d’estate, in quota)

_ Fazzoletti, sacchetti per i rifiuti

